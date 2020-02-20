Радуцкий заявил, что два украинца с лайнера Diamond Princess вылечились от коронавирусной инфекции

Из 25 украинцев, членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Йокогамы, коронавирусом заразились двое. На данный момент оба они здоровы, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сегодня в кулуарах Верховной Рады заявил, что зараженные коронавирусом гражданине Украины – члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess – вылечились. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", – сказал Радуцкий.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус.

19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Планируется, что до выходных все незараженные пассажиры покинут судно. Те, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

По состоянию на 19 февраля у 621 пассажира и членов экипажа Diamond Princess был положительный результат на вирус.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек. В других странах новым коронавирусом заразились 924 человека в 25 странах. В Украине случаев заболевания не зарегистрировано.