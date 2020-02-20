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В Нацгвардии заявили, что медцентр в Новых Санжарах готов к приему эвакуированных из Китая

Медцентр Нацгвардии Украины находится вдали от территории поселка Новые Санжары Полтавской области и эвакуированные из Китая граждане не будут пересекаться с местными жителями, заявили в НГУ.

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Эвакуированных украинцев отправят в Новые Санжары
Эвакуированных украинцев отправят в Новые Санжары
Фото: ngu.gov.ua

Медицинский центр Нацгвардии Украины в Новых Санжарах Полтавской области готов принять эвакуированных их Китая граждан. Об этом заявила пресс-служба НГУ 20 февраля.

"Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры для обеспечения строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Центр имеет 200 койко-мест. Номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел есть в каждой комнате", – сообщили в НГУ.

В пресс-службе подчеркнули, что центр находится вне территории Новых Санжар.

"Поэтому эвакуированные граждане, которым предстоит пройти период обсервации, не будут никоим образом пересекаться с местными жителями. Территория учреждения охраняется и установлен пропускной режим", - говорится в сообщении.

В НГУ призвали граждан не поддаваться на провокации, придерживаться публичного порядка и безопасности и "с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации".

"Согласно сообщениям Минздрава, украинцы, эвакуированные из Китая, полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз они будут находиться в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в течение 14 дней", – добавили в пресс-службе.

Эвакуированных из Китая людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Теги: Украина, Китай, Национальная гвардия, эвакуация, Полтавская область, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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