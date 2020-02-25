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Замминистра здравоохранения Ирана заразился SARS-CoV-2. Он отвергал возможность эпидемии коронавируса в стране

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи подтвердил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Вчера на пресс-конференции он обещал уйти в отставку, если информация СМИ о размахе эпидемии в стране подтвердится.

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Вчера Харирчи давал пресс-конференцию и, по данным журналистов, уже выглядел нездоровым
Вчера Харирчи давал пресс-конференцию и, по данным журналистов, уже выглядел нездоровым
Фото: EPA

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Эту информацию он подтвердил во время видеообращения 25 февраля, которое опубликовало в Twitter агентство Fars

"Я тоже заразился коронавирусом. Мы обязательно победим в борьбе с ним", – сказал чиновник. 

24 февраля Харирчи провел пресс-конференцию по поводу распространения коронавируса в стране. Телеканал Al Arabiya отмечает, что на ней чиновник выглядел нездоровым – он кашлял и потел.

Фрагмент пресс-конференции заместителя министра опубликовал в Twitter ирано-американский аналитик Фонда Карнеги Карим Саджадпур. Рядом с Харирчи о ситуации с распространением коронавируса докладывал представитель правительства. Саджадпур обратил внимание, что Харирчи даже не пытался прикрываться. 

В ходе пресс-конференции Харирчи отверг возможность эпидемии коронавируса в Иране. Он не подтвердил информацию о 50 погибших от инфекции в иранском городе Кум и пообещал уйти в отставку, "если число жертв коронавируса в Куме составляет даже четверть от того, о чем пишут СМИ". 

По официальным данным, коронавирусом в Иране заразилось 95 человек, 15 из них скончались, сообщает агентство IRNA. Всемирная организация здравоохранения вечером 25 февраля подтвердила в Twitter эту информацию. 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались. 

На территории Украины заболевших нет.

Теги: Иран, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Ирадж Харирчи
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