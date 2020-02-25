Коронавирус SARS-CoV-2. Первый случай заражения выявлен в Швейцарии

Человек, у которого тест на коронавирус дал позитивный результат, недавно посетил Италию, говорится в сообщении Федерального управления здравоохранения Швейцарии.

Заболевшего госпитализировали, медики проверяют всех, кто с ним контактировал Фото: ЕРА

В Швейцарии выявлен первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 25 февраля сообщило Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

Заболевание обнаружено в кантоне Тичино у человека, который недавно побывал в Италии, уточнили в ведомстве.

Заболевший госпитализирован, медицинские службы здравоохранения проверяют тех, кто с ним контактировал. Не исключено, что заразившихся окажется больше, отмечает управление, однако риск для больших групп населения страны – умеренный.

Всего тесты на новый коронавирус взяты примерно у 300 граждан Швейцарии. Нескольких человек обязали находиться в своих домах и избегать общения с окружающими.

В Италии жертвами болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, стали семь человек, заболело около 300. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.

На территории Украины заболевших нет.