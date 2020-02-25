Около тысячи человек заблокированы в испанском отеле, у одного из постояльцев нашли коронавирус

Итальянец, прибывший на отдых на испанский остров Тенерифе, почувствовал себя плохо. В больнице ему поставили диагноз "коронавирусная болезнь". Силы безопасности заблокировали отель, в котором отдыхал пациент.

Около тысячи постояльцев и сотрудников отеля Costa Adeje Palace на испанском острове Тенерифе заблокированы после того, как у одного из отдыхающих выявили симптомы болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом. Об этом сообщает Canarias7.

Тест на SARS-CoV-2, взятый у туриста из Италии 24 февраля, дал позитивный результат. Национальный центр микробиологии в Мадриде перепроверил образцы и подтвердил наличие коронавируса.

Мужчина, врач по профессии, приехал в отель с женой. Семья родом из региона Ломбардия. Он почувствовал себя плохо 23 февраля и обратился в местную больницу.

После тестирования на коронавирус итальянца поместили в госпиталь в Санта-Крус-де-Тенерифе.

Сотрудники полиции контролируют въезды в туристический комплекс и выезды из него, чтобы никто из гостей или рабочих не мог покинуть его. Официально о карантине не объявлено, однако циркулирует информация, что Costa Adeje Palace закроют на 14 дней.

Это третий случай SARS-CoV-2 в Испании и второй на Канарских островах, уточняет El Pais. По информации газеты, 25 февраля в блокированный отель доставили груз масок, перчаток и бутилированной воды.

Ломбардия, откуда приехал турист, стала одним из очагов вспышки COVID-19 в Италии. Случаи заболевания зарегистрированы также в Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио и на Сицилии. Жертвами коронавируса в Италии уже стали семь человек. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших 77 658. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека (за последние сутки – шесть).

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.