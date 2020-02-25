Рейс из Тегерана экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у 17 пассажиров

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который выполнял рейс из Тегерана в Стамбул, направили в Анкару из-за подозрения на наличие коронавируса у нескольких пассажиров. Все 132 пассажира и экипаж самолета будут помещены на карантин на 14 дней.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который направлялся по маршруту Тегеран – Стамбул, сегодня утром экстренно сел в аэропорту Анкары из-за подозрения на коронавирус у 17 пассажиров. Об этом сообщает издание Hurriyet.

У некоторых пассажиров была лихорадка и кашель. Медики взяли у них анализы, результаты будут готовы сегодня.

По данным издания, на борту есть пассажиры, следующие из иранского города Кум, который стал эпицентром заболевания в Иране.

Все 132 пассажира и экипаж самолета будут помещены на карантин на 14 дней в одну из больниц Анкары.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что все находящиеся на борту самолета – турки.

23 февраля депутат иранского парламента из города Кум Ахмад Амириабади Фарахани раскритиковал действия правительства по борьбе с коронавирусом в стране. По его словам, жертв вируса уже около 50, медики не готовы к борьбе с ним. Власти Ирана слова депутата опровергли.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших 77 658. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека. Только за последние сутки жертвами вируса стали шесть человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.