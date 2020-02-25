Двое заразившихся коронавирусом украинцев с лайнера Diamond Princess еще находятся в больницах в Японии – посольство

Состояние двух членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, которые были госпитализированы после того, как у них диагностировали коронавирус, улучшилось. Выписать их смогут только после того, как результаты повторных анализов будут отрицательные, сообщили в посольстве Украины в Японии.

Diamond Princess с 3 февраля был заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы Фото: ЕРА

Двое украинцев, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, до сих пор находятся в больницах Японии. Об этом в комментарии телеканалу Hromadske сообщили в посольстве Украины в Японии.

Состояние здоровья обоих украинцев улучшилось, однако пока неизвестно, когда их смогут выписать.

В посольстве подчеркнули, что отпустить их смогут только после того, как результаты повторных анализов на коронавирус будут отрицательные.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля был заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна. Все 25 украинцев, которые были на борту Diamond Princess, являются членами экипажа судна. Двое из них были госпитализированы с коронавирусом 9–10 февраля.

15 февраля народный депутат Украины от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess вылечились. Однако начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко сообщил, что они все еще находятся в больнице.

По состоянию на 19 февраля у 621 пассажира и членов экипажа Diamond Princess был положительный результат на вирус.

Украинцы – члены экипажа с круизного лайнера Diamond Princess – отказались эвакуироваться.