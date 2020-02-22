С круизного лайнера Diamond Princess без проверки на коронавирус сошли 23 пассажира – минздрав Японии

Сошедшие без проверки пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, на борту которого была вспышка коронавируса SARS-CoV-2, должны будут пройти проверку, отметили в минздраве Японии

Круизный лайнер Diamond Princess, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2, без проверки покинули 23 пассажира. Об этом 22 февраля сообщили в министерстве здравоохранения Японии, информирует телеканал NHK.

Покинуть судно в период с 19-го по 21 февраля было разрешено 970 пассажирам с отрицательными результатами тестов, у которых не было симптомов заболевания. Однако позже медики обнаружили, что не прошли проверок 23 человека – японцы и четыре иностранца.

В министерстве рассказали, что трое из 23 уже прошли повторное тестирование, 17 человек ожидает проверки, еще троих планируют проверить.

Свои извинения в связи с произошедшим принес глава минздрава Японии Кацунобу Като.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы (Япония), было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, в Госдепе заявили, что у 14 из них обнаружили коронавирус.

19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Планируется, что до выходных все незараженные пассажиры покинут судно. Те, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

По состоянию на 19 февраля у 621 пассажира и членов экипажа Diamond Princess был положительный результат на вирус.

20 февраля стало известно, что двое граждан Японии в возрасте 87 и 84 лет стали первыми жертвами коронавируса на борту круизного лайнера.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным ВОЗ, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. Информация из Италии в отчет ВОЗ включена не была. Сутки назад в этой стране было подтверждено только три случая заражения.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.