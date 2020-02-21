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Коронавирус обнаружили у 11 американцев, которые были пассажирами Diamond Princess

У некоторых из инфицированных коронавирусом граждан США, которые вернулись на родину после карантина на борту круизного лайнера Diamond Princess, есть незначительные симптомы заболевания, у других они отсутствуют. Об этом сообщили в медицинском центре университета Небраски, где они находятся после прибытия на родину.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна
16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна
Фото: ЕРА

У 11 граждан США, которые были пассажирами карантинного круизного лайнера Diamond Princess, по прибытии на родину выявили коронавирус. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на медицинский центр университета Небраски, где они находятся после прибытия в США.

В заявлении говорится, что у двух других эвакуированных, которые были доставлены в больницу Омахи, тесты показали отрицательный результат.

У некоторых из инфицированных есть незначительные симптомы заболевания, у других симптомы отсутствуют, отмечает телеканал.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, в Госдепе заявили, что у 14 из них обнаружили коронавирус.

19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Планируется, что до выходных все незараженные пассажиры покинут судно. Те, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

По состоянию на 19 февраля у 621 пассажира и членов экипажа Diamond Princess был положительный результат на вирус.

20 февраля стало известно, что двое граждан Японии в возрасте 87 и 84 лет стали первыми жертвами коронавируса на борту круизного лайнера.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерли 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465 человек.

Теги: США, больница, карантин, лайнер, круиз, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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