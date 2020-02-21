Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Китае от коронавирусной инфекции умерли 2236 человек

Всего в Китае на данный момент заражение новым коронавирусом подтверждено у 75 465 человек.

За сутки в Китае вылечились 2109 человек
За сутки в Китае вылечились 2109 человек
Фото: ЕРА

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерли 2236 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению КНР.

За прошедшие сутки подтверждено 899 новых случаев заражения, 2109 человек вылечились и были выписаны.

Общее число инфицированных в Китае достигло 75 465 человек.

За пределами материкового Китая было подтверждено 102 случая заражения в Гонконге, Макао и Тайване, три человека умерли.

По данным Всемирной организации здоровья, по состоянию на 20 февраля в других странах зафиксированы 1073 заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Среди низ 45 украинцев и 27 иностранных граждан.

Теги: Китай, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Злата Огневич прокомментировала причины конфликта с Тиной Кароль
  Злата Огневич прокомментировала причины конфликта с Тиной Кароль
Мейхер рассказала, что уберегло ее от карьеры феминистки
Мейхер рассказала, что уберегло ее от карьеры феминистки
Жена Бибера объяснила, почему у них нет детей
Жена Бибера объяснила, почему у них нет детей
  "Фрейд". В новом сериале Netflix знаменитый психиатр расследует убийства. Видео
  "Фрейд". В новом сериале Netflix знаменитый психиатр расследует убийства. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS