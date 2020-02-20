ПЦУ призвала к милосердию к эвакуированным из Китая

Общество должно относиться к эвакуированным из Китая гражданам так, как бы хотело, чтобы относились к нему, подчеркнули в Православной церкви Украины.

Православная церковь Украины призвала украинцев к милосердию к украинцам и иностранцам, которые были эвакуированы из китайского Уханя в связи с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом пресс-служба ПЦУ написала в Facebook 20 февраля.

"В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где распространилось опасное заболевание, мы наблюдаем проявления агрессивного отношения к их приезду на родину. Хотя медицинские службы подтверждают, что среди вернувшихся нет больных и необходимость карантина является дополнительной мерой безопасности, страх и отчуждение подталкивают людей к невосприятию. Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество", – говорится в заявлении.

Пресс-служба привела несколько отрывков из Библии, в которых говорится о милосердии.

"Принцип отношения к ближним, согласно слову Господа, очень прост и понятен: "Все, что хотите, чтобы вам делали люди, так и вы делайте им, потому что в этом есть закон и пророки" (Мф. 7: 12). Поэтому каждый из нас может и должен понять, как нам относиться к тем, кого эвакуируют из Китая, – так же, как бы мы хотели, чтобы отнеслись к нам, если бы мы оказались на их месте. Пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность! Пусть Господь даст всем нам как обществу мудрость и выдержку, сохранит от нашествия пагубной болезни и от пагубной ненависти и отчуждения!" – добавили в ПЦУ.

Эвакуированных из Китая людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта самолета 20 февраля сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Ранее протесты также были во Львовской и Тернопольской областях.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.