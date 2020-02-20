Автобусы с эвакуированными из Уханя еще не прибыли в Новые Санжары. Протестующие не расходятся – полиция

Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами еще не прибыли в Новые Санжары Полтавской области, протестующие против их заселения не расходятся, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" начальник отдела коммуникаций полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Люди остаются на месте, автобусы еще не прибыли, ситуация контролируема. Никто не расходится, продолжается диалог с представителями областной власти, докторами из областного департамента здравоохранения. Также на место событий прибыл лично министр внутренних дел. Он тоже общается с людьми. Ситуация относительно спокойная, но люди продолжают акцию, выражая свою позицию. Всего там несколько сотен человек. Главное, что на данный момент нет никаких противостояний. В Новых Санжарах одна центральная улица, которая проходит через населенный пункт в сторону Днепропетровской области. Эта улица и есть дорога. И вот она сейчас перекрыта. Есть еще одна дорога Полтава – Кременчуг – Александрия. Но эта трасса в Санжары не заходит. Из-за того, что одна дорога перекрыта, было принято решение приостановить движение пассажирских автобусов. Но вопросы по этому поводу – уже к областным властям", – отметил собеседник.

Он не исключает, что на наиболее активных участников акции протеста составят административные протоколы.

"Всех активных участников сопротивления и тех, кто был причастен к потасовке с полицейскими, забирали из общей массы людей. В целом чуть больше 10-ти человек, все мужчины. Мы установили их личности. Им сообщили о юридической ответственности за их действия. Они могут быть не только административными, но и уголовными. Но пока никто их не задерживал, так как признаков уголовных правонарушений в их действиях не было. И больше они этого не делали. Не исключено, что после проведения с ними профилактической работы на некоторых участников акции могут быть составлены административные протоколы. То есть мы предупредили людей, что любое силовое противостояние недопустимо", – подчеркнул Шуваев.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Эвакуированных из Китая людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта самолета 20 февраля сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.