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"Что будет с самолетом? А если заподозрят коронавирус?" Кабмин Украины ответил на распространенные вопросы об эвакуации из Китая

Эвакуированных из Китая граждан Украины и других стран отправили на 14-дневную обсервацию в Полтавскую область, сообщили в Кабмине. Самолет уже продезинфицировали, в нем заменят систему кондиционирования, отметила авиакомпания SkyUp.

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Эвакуированные будут находиться в 14-дневной обсервации
Эвакуированные будут находиться в 14-дневной обсервации
Фото: dsns.gov.ua

Кабинет Министров Украины 20 февраля опубликовал ответы на самые распространенные вопросы об эвакуации граждан страны и иностранцев из Китая в связи с коронавирусом SARS-CoV-2.

Что происходит сейчас?

Самолет [c эвакуированными из Китая] прилетел. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо, никаких симптомов острых респираторных инфекций нет.

Где люди сейчас?

Сейчас все эвакуированные, экипаж самолета и сопровождающие лица специальным транспортом Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в сопровождении и под охраной полиции отправились в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Кого именно эвакуировали?

45 украинцев. Среди них семья с восьмилетним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации домой в свои страны вернутся 27 иностранцев.

Как будет происходить обсервация?

14-дневный срок усиленного медицинского наблюдения в специально отведенном месте. Люди обеспечены всем необходимым. Как эвакуированные, так и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. Усилена охрана и круглосуточное наблюдение врачей.

Каковы условия обсервации?

Все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания. Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.

Что с персоналом объекта?

Персонал, ранее работавший в центре "Новые Санжары", вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей.

Готовы ли медучреждения страны?

Учреждения по всей Украине готовы при необходимости оказывать необходимую помощь. Полтавская и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами. Персонал подготовлен. В заведениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы.

Что будет после обсервации?

Украинцы без симптомов заболевания вернутся домой. Иностранные граждане также вернутся в свои страны после успешного прохождения 14-дневной обсервации.

А если у кого-то из людей ухудшится самочувствие?

На локации круглосуточно семь дней в неделю находятся врачи. Они обеспечены всем необходимым и готовы оказать помощь. Кроме этого, рядом постоянно будет дежурить машина экстренной помощи.

А если у кого-то окажется подозрение на коронавирус?

Срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус.

Что будет с этим самолетом, который совершил эвакуацию?

Самолет пройдет обработку санитарно-эпидемиологической службы. На самолете заменят также фильтры системы кондиционирования. После дезинфекции и технических работ самолет будет готов к дальнейшей работе.

Какова ситуация в Украине?

Ни одного случая болезни, вызванной коронавирусом, в стране не зарегистрировано. В понедельник прошло ровно 14 дней с тех пор, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине. Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершен. Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода связывались с пассажирами. Мы точно можем сказать: они здоровы. Оснований для беспокойства нет.

Авиакомпания SkyUp сообщила в Facebook, что самолет уже прошел дезинфекцию.

"Самолет уже прошел процедуру дезинфекции от санитарно-карантинного подразделения и остается закрытым на уединенной стоянке аэропорта Харьков. Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", – отметили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/skyup.aero/posts/802941920209399

Эвакуированных из Китая людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта самолета 20 февраля сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Теги: Украина, Китай, Кабинет Министров, эвакуация, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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