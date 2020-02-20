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В Харькове подозрение на повышенную температуру было у одной из эвакуированных, оно не подтвердилось

Подозрение на повышенную температуру у гражданки Аргентины, которая вместе с украинцами и гражданами других стран была эвакуирована из китайского города Ухань, не подтвердилось, она поехала вместе с остальными в Новые Санжары Полтавской области.

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В Украину 20 февраля из Уханя прилетело 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала
В Украину 20 февраля из Уханя прилетело 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала
Фото: dsns.gov.ua

Подозрение на повышенную температуру по прибытию в Харьков было у одной из эвакуированных из Китая – гражданки Аргентины. Об этом сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, пишет "Интерфакс-Украина"

"Это была гражданка Аргентины, молодая девушка. Оформлены надлежащим образом документы, перепроверили несколько раз температурный режим, пока были выгрузка пассажиров и размещение по автобусам. Температура в пределах нормы. То есть ничего не подтвердилось и все люди вместе поехали дальше", – сказал он. 

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер уточнил, что температура у эвакуированной была 36,9 °C.

Автобусы с эвакуированными приехали из Харькова в Новые Санжары Полтавской области около 20.00. Перед этим правоохранители оттеснили местных, которые протестовали против размещения в поселке эвакуированных. Активисты жгли дрова, между ними и правоохранителями происходили столкновения. По приезду эвакуированных в нескольких автобусах протестующие разбили окна. Пассажиры прятали лица.

Эвакуированные из Китая граждане Украины и еще нескольких стран пробыли в пути около суток. Сейчас они размещаются в номерах санатория в Новых Санжарах. 

В поселке находятся министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, нардепы и глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. Также туда вылетели премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая. По словам Гончарука, в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства. 

В Госпогранслужбе сообщили, что в Украину 20 февраля прилетело 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Теги: Харьков, Аргентина, эвакуация, Алексей Кучер, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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