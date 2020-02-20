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Перед приездом автобусов в Новые Санжары полиция оттеснила людей, протестующие жгли костры на дороге. Видео

Вечером 20 февраля перед приездом автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань полиция оттеснила протестующих против поселения в их поселке граждан, приехавших из Китая. Произошли столкновения. Как сообщил в Facebook журналист Владислав Красинский, в результате противостояния правоохранителей и митингующих есть пострадавшие. По его словам, позже недовольные местные жители разожгли костер перед въездом в медцентр. Автобусы с украинцами, которые везли их из аэропорта в Харькове, прибыли в Новые Санжары около 20.00. Как минимум в двух были разбиты окна, некоторые пассажиры прятали лица.

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Местные протестовали против размещения в их поселке эвакуированных
Местные протестовали против размещения в их поселке эвакуированных
Скриншот: Влад Красінський / Facebook
видео

Видео: Влад Красінський / Facebook

Видео: Влад Красінський / Facebook
Теги: Украина, протесты, митинг, Полтавская область, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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