Перед приездом автобусов в Новые Санжары полиция оттеснила людей, протестующие жгли костры на дороге. Видео
Вечером 20 февраля перед приездом автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань полиция оттеснила протестующих против поселения в их поселке граждан, приехавших из Китая. Произошли столкновения. Как сообщил в Facebook журналист Владислав Красинский, в результате противостояния правоохранителей и митингующих есть пострадавшие. По его словам, позже недовольные местные жители разожгли костер перед въездом в медцентр. Автобусы с украинцами, которые везли их из аэропорта в Харькове, прибыли в Новые Санжары около 20.00. Как минимум в двух были разбиты окна, некоторые пассажиры прятали лица.
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