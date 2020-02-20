Депутаты попросили открыть дело в отношении противников размещения эвакуированных из Китая украинцев в Винниках

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что 21 февраля она подаст в Службу безопасности Украины заявление от имени народных депутатов для привлечения к ответственности людей, которые блокировали госпиталь в городе Винники.

Депутаты хотят, чтобы в СБУ открыли дело в отношении протестующих в Винниках Фото: zaxid.net

Группа народных депутатов подписала заявление с просьбой к Службе безопасности Украины открыть уголовное дело против людей, которые перекрывали трассу и блокировали госпиталь в городе Винники Львовской области, чтобы не допустить размещения там эвакуированных из Китая украинцев. Заявление опубликовала в своем Facebook депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

"Я подготовила обращение к главе СБУ Ивану Баканову. Пока подписалась часть депутатов СН (партии "Слуга народа". – "ГОРДОН"). Завтра закончим сбор подписей и передадим в Службу безопасности для установления и привлечения к ответственности тех, кто заказывает музыку ненависти и разделения, угрожая национальной безопасности страны", – написала депутат.

В самом заявлении говорится, что действия граждан подпадают под ст. 295 Уголовного кодекса Украины (призыв к действиям, которые угрожают общественному порядку).

19 февраля в Винниках местные жители и сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных перекрыли подъезд к медучреждению, чтобы не допустить размещения в нем людей, которых эвакуируют из китайского Уханя.

20 февраля в Украину из Китая прибыло 94 человека, из них 72 эвакуированных пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Эвакуированных людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.