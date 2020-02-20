От имени Минздрава рассылались фейковые письма о якобы распространении коронавируса в Украине, СБУ устанавливает отправителей

В письме, которое рассылали от имени Центра общественного здоровья Минздрава Украины, говорилось, что в стране якобы выявили пять случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. В ЦОЗ опровергли эту информацию, а Служба безопасности Украины устанавливает отправителей письма.

В Украине по состоянию на 20 февраля случаев заражения коронавирусом не зафиксировано Фото: EPA

От имени Минздрава Украины 20 февраля распространялись письма с фейковой информацией о якобы распространении коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Об этом сообщает "УП.Життя".

Издание опубликовало скриншот письма, которое пришло на электронную почту якобы от имени Центра общественного здоровья Минздрава. В нем говорилось, что в Украине зафиксировали пять лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-2019.

В пресс-службе Минздрава "УП.Життя" сообщили, что не распространяли такую информацию. ЦОЗ в Facebook ее опроверг.

"Информация о пяти подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить пресс-службе Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма", – говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины сообщила, что устанавливает отправителей письма.

"Сейчас специалисты СБУ исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента. Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя", – отметила пресс-служба ведомства.

В Кабмине 20 февраля заявляли, что в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

20 февраля в Украину из Китая прибыло 94 человека, из них 72 эвакуированных пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Эвакуированных людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.