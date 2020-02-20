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Шины и БТР. В Новых Санжарах протестуют против размещения эвакуированных из Китая граждан. Фоторепортаж

Сегодня 17.29
В поселке Новые Санжары Полтавской области уже около суток местные жители протестуют против размещения в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" украинцев, которых эвакуируют из китайского города Ухань. Около 200 человек блокируют дорогу, которая ведет к медучреждению, пишет издание "Полтавщина". Протестующие окружили сотрудников полиции и Нацгвардии. Одна из активисток сказала, что согласится пропустить транспорт, если президент Украины Владимир Зеленский "поселит своих детей рядом с санаторием". К митингующим приехали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, нардепы и глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. По данным главы Новосанжарского районного совета Геннадия Супруна, к разблокированию дорог привлекли 3,5 тыс. правоохранителей. Активисты принесли автомобильные шины, правоохранители направили туда несколько БТР. В это время в населенный пункт из Харькова едут автобусы с эвакуированными. Сейчас ситуация спокойная, ранее в полиции сообщали о столкновениях.
Теги: автомобили, Арсен Аваков, полиция, Полтавская область, БТР, Владимир Зеленский, Николай Чечеткин, Олег Синегубов, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
 

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20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей продолжает протестовать против поселения в местном медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев. Трансляцию ведет "Радіо Свобода" в YouTube. Активисты принесли на акцию шины, ситуация пока спокойная. В это время в населенный пункт из Харькова следуют автобусы с эвакуированными. Ранее в полиции сообщили, что были столкновения.
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