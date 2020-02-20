"Укрпошта" ищет другие способы доставки посылок из Китая

Генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский заверил, что получение посылок из Китая, где зафиксирована вспышка коронавитруса, является безопасным.

19 февраля генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский сказал в эфире каналу "Украина 24", что компания ищет альтернативные пути перевозок посылок из Китая.

"Укрпошта" стала второй в мире в этом году по темпам роста объемов доставок из Китая. Поэтому, наверное, не так плохо мы работаем. И мы продолжаем их получать... Мы доставляем посылки, но прорабатываем альтернативные пути, поскольку пассажирские самолеты прекращают летать. Мы работаем с нашими партнерами из других почт мира. Арендуем грузовые самолеты, летящие в страны Европы, а мы оттуда грузовиками доставляем в Украину", – сказал Смелянский.

Он добавил китайские партнеры следят за качеством доставки, и, если "Укрпошта" будет плохо работать, с ней прекратят сотрудничество.

Смелянский подчеркнул, что получение посылок из Китая является безопасным.

"Вирус не остается на посылках", – сказал Смелянский.

С 12 февраля "Укрпошта" приостановила получение посылок для отправки в Китай из-за сокращения количества авиарейсов.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек. В других странах новым коронавирусом заразились 924 человека в 25 странах. В Украине случаев заболевания не зарегистрировано.