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"Укрпошта" ищет другие способы доставки посылок из Китая

Генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский заверил, что получение посылок из Китая, где зафиксирована вспышка коронавитруса, является безопасным.

Смелянский: Вирус не остается на посылках
Смелянский: Вирус не остается на посылках
Фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

19 февраля генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский сказал в эфире каналу "Украина 24", что компания ищет альтернативные пути перевозок посылок из Китая.

"Укрпошта" стала второй в мире в этом году по темпам роста объемов доставок из Китая. Поэтому, наверное, не так плохо мы работаем. И мы продолжаем их получать... Мы доставляем посылки, но прорабатываем альтернативные пути, поскольку пассажирские самолеты прекращают летать. Мы работаем с нашими партнерами из других почт мира. Арендуем грузовые самолеты, летящие в страны Европы, а мы оттуда грузовиками доставляем в Украину", – сказал Смелянский.

Он добавил китайские партнеры следят за качеством доставки, и, если "Укрпошта" будет плохо работать, с ней прекратят сотрудничество.

Смелянский подчеркнул, что получение посылок из Китая является безопасным.

"Вирус не остается на посылках", – сказал Смелянский.

С 12 февраля "Укрпошта" приостановила получение посылок для отправки в Китай из-за сокращения количества авиарейсов.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек. В других странах новым коронавирусом заразились 924 человека в 25 странах. В Украине случаев заболевания не зарегистрировано.

Теги: Украина, Китай, самолет, вирус, пневмония, авиарейсы, Укрпошта, Игорь Смелянский, сотрудничество, Ухань, коронавирус
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