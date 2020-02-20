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Скалецкая проведет две недели вместе с эвакуированными из Уханя

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая надеется, что ее нахождение рядом с эвакуированным поможет успокоить как их самих, так и остальную часть страны.

Скалецкая проведет две недели на карантине вместе с эвакуированными
Скалецкая проведет две недели на карантине вместе с эвакуированными
Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая приняла решение присоединиться к эвакуированным их Уханя и провести вместе с ними две недели на карантине. Об этом она сообщила в Facebook.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны", – написала она.

Скалецкая отметила, что паника вокруг ситуации с эвакуированными и их помещением в карантин в Украине её впечатлила.

"Надеюсь, что мое персональное поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению. Это необходимо нам всем", – добавила министр.

https://www.facebook.com/zoryana.chernenko/posts/10157058740533596

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли. 

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Ранее протесты также были во Львовской и Тернопольской областях.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Теги: Китай, эвакуация, Зоряна Скалецкая, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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