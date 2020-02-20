Перекрытые дороги, костры и камни. Как встречали эвакуированных из Китая в Украине и где еще такое происходило

“Новосанжарский стыд”

Утром 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp прибыл из Уханя в Украину. Из-за плохих погодных условий борт несколько часов кружил над Харьковом, улетел в Киев на дозаправку и только потом сел в харьковском аэропорту.

Из Китая прибыли 45 граждан Украины и 27 иностранцев (подробнее о том, кого эвакуировала Украина и как проходила подготовка к эвакуации, “ГОРДОН” писал накануне). Всех пассажиров проверили перед посадкой – ни у кого из них нет симптомов заболевания. Теперь они, а также экипаж и медицинский персонал должны пройти 14-дневный карантин в медцентре Национальной гвардии Украины “Новые Санжары” в Полтавской области.

О том, что центром обсервации будет база Нацгвардии в Новых Санжарах, стало известно непосредственно перед посадкой самолета. Вероятно, власти не называли точное место, опасаясь именно такой реакции местных жителей: новосанжарцы перекрыли дорогу к медцентру, требуя отменить решение о размещении эвакуированных.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович в Facebook сделал репост записи, в которой эвакуированных из Китая граждан сравнивают с ядерными отходами. Скриншот страницы Рабиновича в Facebook



Акция продолжалась целый день и закончилась, лишь когда силовики оттеснили протестующих от въезда и автобусы с эвакуированными заехали на территорию базы. В течение дня в Новых Санжарах произошло несколько стычек между местными жителями и силами МВД, протестующие блокировали дорогу фурой и легковыми автомобилями, жгли костры у въезда в медцентр и забросали камнями автобусы с прибывшими из Китая украинцами и иностранцами.

Журналист Евгений Спирин охарактеризовал произошедшее в Полтавской области как “новосанжарский стыд”.

Украина – единственная страна, которая эвакуировала граждан из эпицентра вспышки коронавирусной инфекции?

Совсем нет. Первые авиарейсы, на которых иностранцы покидали Китай, были организованы еще в конце января, сообщал телеканал Euronews. Своих граждан тогда вывезли Япония, США и Франция. Борт, направленный французским правительством, также забрал из Китая 100 человек – граждан других стран ЕС. Позже эвакуацию проводили Германия, Казахстан, Южная Корея, Индонезия, Россия, Саудовская Аравия, Италия, Бразилия, Узбекистан, Таджикистан, Великобритания, Филиппины, Сингапур, Канада. О намерении эвакуировать своих граждан, которые проходили карантин на борту судна Diamond Princess, заявили также Австралия, Новая Зеландия и Тайвань.

Плакат на стене в казарме Бундесвера в Гемерсхайме, где размещали немецких граждан на время карантина: “Добро пожаловать! Несмотря на сложные обстоятельства и трудности, с которыми вы столкнулись, мы делаем все возможное, чтобы сделать ваше пребывание здесь максимально приятным. Мы надеемся, что вы будете чувствовать себя комфортно”. Фото: EPA

По подсчетам агентства Reuters, с конца января из Китая эвакуировали около 2 тыс. человек.

Все страны (Украина в том числе) забирают из Китая только тех, у кого нет симптомов болезни. Власти Франции заявляли, что намерены забрать и болеющих граждан, но пока неизвестно, когда это произойдет. После репатриации все эвакуированные проходят обязательный 14-дневный карантин, в основном – на военных базах или в госпиталях, как, например, в Германии, Канаде или Великобритании.

И часто местные жители протестовали против размещения эвакуированных в других странах?

Нет. Похожий инцидент, но куда меньшего масштаба, произошел в начале февраля в России: жители Челябинской области дважды срывали открытие карантинного центра для граждан Китая. Из-за протестов китайцев разместили в местной инфекционной больнице. Ни у кого из них впоследствии коронавирус не обнаружили.

Медики встречают в аэропорту жителей Гонконга, которые вернулись домой из Японии после карантина на круизном лайнере Diamond Princess, 20 февраля 2020 года. Фото: EPA

Еще несколько россиян сбежали из-под карантина: четверо – в Санкт-Петербурге, один – в Самаре. После уговоров врачей двое пациентов, которые покинули Боткинскую больницу, вернулись на карантин, еще двух пациентов принудительно госпитализировали по решению суда. С беременной женщиной, которая сбежала из больницы в Самаре, боясь заразиться, провели беседу и оставили дома.

Ситуации такого размаха, как в Новых Санжарах, похоже, не было ни в одной стране мира. По крайней мере других сообщений об инцидентах, связанных с карантинными мерами, найти не удалось.