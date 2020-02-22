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В Китае еще 109 человек умерли от коронавирусной болезни

Количество жертв заболевания COVID-19 в КНР достигло 2345, сообщили в Национальном комитете по здравоохранению.

В Гонконге, Макао и на Тайване заболели 104 человека
В Гонконге, Макао и на Тайване заболели 104 человека
Фото: ЕРА

В течение суток 21 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умерло 109 человек, 106 из них – в провинции Хубэй. Об этом сообщил Национальный комитет по здравоохранению КНР.

Общее число жертв вспышки вируса в Китае составило 2345 человек.

По данным на начало суток 22 февраля, зарегистрировано 76 288 подтвержденных случаев заболевания.

В комитете подчеркнули, что данные об общем числе заболевших были скорректированы после того, как медицинские власти провинции Хубэй уточнили статистику за 19–20 февраля. Подтвердились 820 новых случаев COVID-19.

За прошедшие сутки 2393 человека в Китае были выписаны из больниц после излечения от коронавирусной болезни.

За пределами материкового Китая было подтверждено 104 случая заражения в Гонконге, Макао и Тайване, три человека умерли.

По данным Всемирной организации здоровья, по состоянию на 21 февраля в 26 странах помимо Китая зафиксированы 1200 заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.

Теги: статистика, КНР, коронавирус SARS-CoV-2, Хубэй, Covid-19
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