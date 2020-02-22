"Обычные условия". Скалецкая показала свой номер в санатории, где разместилась вместе с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, кроме прочего, показала две коробки с документами, с которыми планирует работать, находясь на карантине в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области вместе с эвакуированными из китайского города Ухань гражданами.

Скалецкая о своем номере: Обычные условия, которые имеют сегодня все, кто находится в этом помещении Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

21 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в Facebook обнародовала видеоролик, который сняла в номере в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Она показала две коробки с документами, с которыми планирует работать, находясь в обсервации вместе с эвакуированными из эпицентра вспышки коронавируса гражданами Украины и еще нескольких стран.

Министр показала условия, в которых будет жить.

"Комната, коридор... Ничего особенного – обычный душ, обычные условия, которые есть сегодня у всех, кто находится в этом помещении", – сказала Скалецкая.

21 февраля одна из эвакуированных пожаловалась, что душ в номере ударил ее током, а в комнате, куда ее поселили, двери не закрываются.

Журналист телеканала "Украина 24" Александр Махов, освещавший эвакуацию и оставшийся в двухнедельной обсервации, сообщил, что прибывшие из Уханя украинцы и иностранцы не жалуются на самочувствие, но устали от избыточного внимания и нагнетания обстановки. Также он опубликовал снимки из номера, столовой и с балкона.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, в том числе дети от двух лет.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.