Среди эвакуированных из Уханя есть дети в возрасте от двух лет – Гочарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что по телефону поблагодарил экипаж самолета, благодаря работе которого 45 украинцев и 28 граждан других стран эвакуировали из китайского города Ухань.

В Украину из Уханя прилетели 72 человека, один покинул борт самолета во время остановки в Казахстане Фото: dsns.gov.ua

Украина эвакуировала из китайского города Ухань 73 человека, включая детей, проинформировал глава Кабинета Министров Алексей Гончарук в Telegram.

Он сообщил, что по телефону поговорил с членами экипажа самолета, которым эвакуированных доставили из Китая в Харьков.

"Поблагодарил их за работу и чрезвычайную преданность делу. Благодаря им 45 украинцев и 28 иностранцев (в Украину прилетели 27 иностранцев, один вышел в Казахстане. – "ГОРДОН"), включая детей от двух лет, возвращаются домой", – написал премьер.

Он не уточнил, сколько детей было на борту, но в Кабмине рассказывали, что среди лиц, эвакуированных из Китая, есть семья с восьмилетним сыном. На видео, которое сегодня обнародовала Государственная пограничная служба Украины, видно, что одна из прибывших женщин несла на руках маленького ребенка.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли.

По приезду эвакуированных в нескольких автобусах протестующие разбили окна. Пассажиры прятали лица.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта самолета 20 февраля сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Эвакуированных из Китая людей везли автобусами из харьковского аэропорта. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Последняя решила остаться с эвакуированными в обсервации, чтобы успокоить общественность.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.