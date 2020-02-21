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Эвакуация из Китая и протесты в Новых Санжарах, шестая годовщина расстрелов активистов Майдана. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей четверга, 20 февраля.

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Эвакуированных доставили в Украину 20 февраля
Эвакуированных доставили в Украину 20 февраля
Фото: EPA

Эвакуация из Китая и протесты в Новых Санжарах

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибыл в Харьков. С борта сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их увезли для 14-дневной обсервации в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. В МВД подчеркивали, что все эвакуированные здоровы.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения

Автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары вечером, перед приездом полиция оттеснила протестующих, они жгли костры на дороге. В нескольких автобусах митингующие выбили окна. Несмотря на протесты, прибывшие из Китая заселились в санаторий.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала, что проведет в обсервации вместе с эвакуированными 14 дней.

Шестая годовщина расстрелов на Институтской

20 февраля в Украине отметили шестую годовщину расстрелов активистов Революции достоинства в Киеве. В столице прошли Шествие достоинства и молебен, а также акция "Ангелы памяти". 

КСУ признал неконституционной ликвидацию Верховного Суда

Конституционный Суд 18 февраля признал неконституционной ликвидацию Верховного Суда Украины. Суд признал, что смена названия учреждения с "Верховный Суд Украины" на "Верховный Суд" не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации суда. Также КС признал неконституционным конкурс на должности судей в новом Верховном Суде.

Пристайко призвал ввести на Донбасс миротворцев ООН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 февраля предложил разместить миротворческую миссию Организации Объединенных Наций на украинско-российской границе на Донбассе. Он отметил, что украинские власти надеются провести местные выборы по всей территории государства в октябре 2020 года, но для этого нужно обеспечить безопасность.

Украинским военным передали тело погибшего бойца

20 февраля украинским военным передали тело гранатометчика 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи хутора Вольный два дня назад.

Герцоги Сассекские прекратят исполнение полномочий 31 марта

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган приняли решение о завершении 31 марта так называемого переходного периода и с 1 апреля не смогут представлять королевский дворец на официальных мероприятиях в качестве королевских особ. За принцем Гарри сохраняются звания майора, лейтенанта-командира и командира эскадрильи. Почетные военные должности принца Гарри будут приостановлены до марта 2021 года.

Теги: Украина, Китай, эвакуация, миротворцы, Верховный Суд, Революция достоинства, принц Гарри, Вадим Пристайко, герцогиня Сассекская Меган, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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