Эвакуация из Китая и протесты в Новых Санжарах, шестая годовщина расстрелов активистов Майдана. Главное за день

Эвакуация из Китая и протесты в Новых Санжарах

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибыл в Харьков. С борта сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их увезли для 14-дневной обсервации в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. В МВД подчеркивали, что все эвакуированные здоровы.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения.

Автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары вечером, перед приездом полиция оттеснила протестующих, они жгли костры на дороге. В нескольких автобусах митингующие выбили окна. Несмотря на протесты, прибывшие из Китая заселились в санаторий.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала, что проведет в обсервации вместе с эвакуированными 14 дней.

Шестая годовщина расстрелов на Институтской

20 февраля в Украине отметили шестую годовщину расстрелов активистов Революции достоинства в Киеве. В столице прошли Шествие достоинства и молебен, а также акция "Ангелы памяти".

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Пристайко призвал ввести на Донбасс миротворцев ООН

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