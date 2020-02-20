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Конституционный Суд Украины признал незаконной ликвидацию Верховного Суда

Конституционный Суд Украины обнародовал решение по судебной реформе 2016 года, которым признал неконституционной ликвидацию Верховного Суда и предоставление права судьям ВСУ участвовать в конкурсе в новосозданный Верховный Суд.

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Также КС признал неконституционным конкурс на должности судей в новом Верховном Суде
Также КС признал неконституционным конкурс на должности судей в новом Верховном Суде
Фото: Верховний Суд / Facebook

Конституционный Суд 18 февраля признал неконституционной ликвидацию Верховного Суда Украины. Об этом говорится в решении, обнародованном на сайте КС.

Суд признал, что смена названия учреждения с "Верховный Суд Украины" на "Верховный Суд" не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации суда.

"Конституционный Суд признал несоответствующими Конституции Украины положения пункта 7 ("и ликвидируются" в части Верховного Суда Украины), 14 ("судьи Верховного Суда Украины") и 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона №1402", – говорится в пресс-релизе.

Также КС признал неконституционным конкурс на должности судей в новом Верховном Суде.

Конституционный Суд пришел к выводу, что положения Конституции, касающиеся оценки судей, должны быть детализированы в законе.

"КС рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением", – говорится в решении.

Решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды, была создана кассационная инстанция, которая гарантирует защиту права на справедливость гражданину Украины. Предусмотрено постепенное повышение оклада судей.

Первый конкурс в новый Верховный Суд начался в ноябре 2016-го и завершился в июле 2017 года. Участники конкурса прошли профессиональные и психологические тесты, проверки Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Общественного совета добросовестности. 29 сентября 2017 года Высший совет правосудия рекомендовал пятому президенту Украины Петру Порошенко 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного Суда. Судьи приняли присягу 11 ноября 2017 года.

В состав нового Верховного Суда должны входить не более 200 судей. В его составе действуют пять судов – Большая палата Верховного Суда, Кассационный административный суд, Кассационный хозяйственный суд, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд.

Часть судей ликвидированного ВСУ не согласилась с реформой и 6 октября 2016 года обжаловала ряд положений закона в КСУ.

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, реформы, суды, ВСУ, КСУ, судья, суд
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