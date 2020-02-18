В Украине конкурс на должности в Верховном Суде признали неконституционным – СМИ

Конституционный Суд признал неконституционным прекращение работы Верховного Суда Украины, сообщает "Укринформ" и "Украинская правда".

Конституционный Суд Украины признал неконституционным прекращение работы Верховного Суда Украины и предоставление права судьям ВСУ участвовать в конкурсе в новосозданный Верховный суд. Об этом пишет "Укринформ" и "Украинская правда", ссылаясь на источники в суде.

Отмечается, что был признан неконституционным п. 7 переходных и заключительных положений закона "О судоустройстве и статусе судей" в части "Верховного Суда Украины" (о том, что предыдущий ВСУ прекращает свою работу), а также п. 14 в части "судей Верховного Суда Украины" (судьи старого ВСУ имеют право участвовать в конкурсе на должности судей нового ВС).

"Судьи Конституционного Суда признали неконституционным конкурс для судей Верховного Суда Украины", – сказал собеседник агентства.

КСУ также признал неконституционными п. 25 переходных положений закона, в котором говорится, что право на ежемесячное пожизненное содержания имеет судья, который подтвердил соответствие занимаемой должности или назначен на должность судьи по результатам конкурса, пишет "Укринформ".

В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды, была создана кассационная инстанция, которая гарантирует защиту права на справедливость гражданину Украины. Предусмотрено постепенное повышение оклада судей.

Первый конкурс в новый Верховный Суд начался в ноябре 2016-го и завершился в июле 2017 года. Участники конкурса прошли профессиональные и психологические тесты, проверки Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Общественного совета добросовестности. 29 сентября 2017 года Высший совет правосудия рекомендовал пятому президенту Украины Петру Порошенко 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного Суда. Судьи приняли присягу 11 ноября 2017 года.

В состав нового Верховного суда должны входить не более 200 судей. Кроме того, в его составе действуют еще пять судов – Большая Палата Верховного Суда, Кассационный административный суд, Кассационный суд, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд.

Часть судей ликвидированного ВСУ не согласилась с реформой и 6 октября 2016 года обжаловала ряд положений закона в КСУ.