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Верховный Суд поддержал закрытие уголовного производства против чиновницы, которая не подала электронную декларацию по религиозным убеждениям

Налоговый инспектор заявляла, что не получает цифровую электронную подпись по религиозным убеждениям, и направила в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции декларацию за 2016 год в бумажном варианте, поэтому Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда Украины поддержал решение апелляционного суда о закрытии в отношении женщины уголовного производства за неподачу декларации.

Верховный Суд поддержал закрытие уголовного производства против чиновницы, которая не подала электронную декларацию по религиозным убеждениям / ГОРДОН

Фото: radiosvoboda.org

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда Украины поддержал закрытие уголовного производства против чиновницы, которая не подала электронную декларацию по религиозным причинам. Об этом говорится в постановлении суда от 28 января, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

23 ноября 2017 года главный государственный инспектор Монастырищенского отделения Уманской объединенной государственной налоговой инспекции в Черкасской области была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). Женщину приговорили к одному году лишения свободы с годовым испытательным сроком за то, что она не подала электронную декларацию за 2016 год. 

Апелляциоонный суд Черкасской области 28 января 2019 года отменил приговор суда первой инстанции и закрыл производство из-за отсутствия состава преступления. Чиновница заявляла, что получение электронной цифровой подписи, необходимой для подачи декларации, "противоречит религиозным убеждениям обвиняемой и унижает ее честь и достоинство как верующего человека".

Прокуратура подала кассационную жалобу.

"В кассационной жалобе прокурор... не соглашаясь с решением апелляционного суда и ссылаясь на нарушение уголовного процессуального законодательства и неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности, просит отменить постановление апелляционного суда и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции", – говорится в постановлении.

Верховный Суд признал доводы прокурора в кассационной жалобе безосновательными. 

Судьи считают, что аппелляционный суд пришел к правильному выводу об отсутствии прямого умысла чиновницы на неподачу декларации, так как установил, что обвиняемая является прихожанкой Храма Рождества Пресвятой Богородицы и, согласно информации из банка, по своим религиозным убеждениям пользуется текущим расчетным счетом, поскольку как верующий человек отказалась от обработки персональных данных. Она в установленные законом сроки отправила в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции декларацию в бумажном варианте.

"Кассационная жалоба прокурора удовлетворению не подлежит", – говорится в документе.

Постановление Верховного Суда не подлежит обжалованию.

Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года. Это было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима.

Теги: религия, Верховный Суд, НАПК, электронное декларирование
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