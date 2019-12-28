НАПК предоставило НАБУ доступ к закрытой части электронных деклараций

Порядок доступа к закрытой части электронных деклараций, а также вопросы, касающиеся защиты изложенной в них информации, предусмотрены в совместном приказе Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и главы антикоррупционного бюро Артема Сытника, который зарегистрирован в Министерстве юстиции.

28 декабря Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло детективам Национального антикоррупционного бюро доступ к закрытой части реестра электронных деклараций, информирует пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции совместно с Государственным предприятием "Украинские специальные системы" организовало доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, Национальному антикоррупционному бюро Украины", – сказано в релизе.

В НАПК отметили, что порядок доступа к декларациям и защита информации в них при взаимодействии двух органов предусмотрены в совместном приказе Нацагентства и главы антикоррупционного бюро Артема Сытника, который зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Кабинет Министров создал НАПК в марте 2015 года. Агентство среди прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года.

Запуск НАПК и электронного декларирования входил в требования Европейского союза для реализации безвизового режима.