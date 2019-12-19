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Перед увольнением члены НАПК выплатили себе по 100–180 тыс. грн "на социально-экономические потребности" – Новак

По словам и.о. главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Новак, когда она пришла на эту должность, члены НАПК уже уволились и забрали трудовые книжки.

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Новак: Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было
Новак: Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было
Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК / Facebook

Перед увольнением пять членов Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и исполняющий обязанности руководителя аппарата НАПК выплатили себе материальную помощь в размере от 100 тыс. до 180 тыс. грн. Об этом на пресс-конференции 19 декабря сказала и.о. главы агентства Наталья Новак, сообщает "Укринформ".

"Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические потребности"... Я не помню точную сумму, но речь идет обо всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата. И это были суммы от 100 тыс. до 180 тыс. грн", – сказала Новак.

Она отметила, что в связи с этими выплатами средств в бюджете НАПК было недостаточно, чтобы до конца года выплачивать зарплаты сотрудникам.

По словам Новак, такие действия в законодательстве предусмотрены и это, "скорее, вопрос этики и морали".

18 октября вступил в силу закон №140-IX о перезапуске НАПК. Документ предусматривает, что руководить деятельностью НАПК будет единолично глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом Министров. До этого руководство осуществлялось коллегиально, в руководящий орган входило пять человек. Согласно закону, главу агентства будут назначать на четыре года, один и тот же человек не сможет занимать эту должность два раза подряд. Глава агентства сможет назначить трех заместителей.

20 октября Кабмин назначил экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Наталью Новак исполняющей обязанности главы НАПК.

16 декабря в конкурсе на должность главы агентства победил прокурор департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры Украины Александр Новиков.

Теги: выплаты, НАПК, Наталья Новак
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