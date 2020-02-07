Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Верховный Суд сказал, что выдворение Саакашвили было проведено законно. Но ГБР, видимо, другого мнения – адвокат

У ГБР достаточно оснований объективно расследовать выдворение экс-главы Одесской облгосадминистрации, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины в Польшу в 2018 году. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чернолуцкий: Мы, как юристы, предоставили достаточно фактов, приложили документы и аргументацию о нарушении норм реадмиссии
Чернолуцкий: Мы, как юристы, предоставили достаточно фактов, приложили документы и аргументацию о нарушении норм реадмиссии
Фото: Руслан Чернолуцкий / Facebook

Тот факт, что Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-пограничникам, вывозившим экс-главу Одесской облгосадминистрации, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины в Польшу в 2018 году, свидетельствует о том, что ГБР считает выдворение незаконным. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Осенью 2019 года мы подготовили и подали в ГБР заявление о преступлении в отношении Саакашвили. Это было еще до окончания слушаний в Верховном Суде. К сожалению, суд сказал, что выдворение моего подзащитного было проведено законно. Но ГБР, видимо, другого мнения. Свою позицию мы изложили в жалобе на 10 листах, где указали, как и какие процедуры реадмиссии были нарушены, что было злоупотребление служебными полномочиями со стороны представителей погранслужбы. Мы, как юристы, предоставили достаточно фактов, приложили документы и аргументацию о нарушении норм реадмиссии. Понятно, что суды по инерции поддерживали предыдущий режим, чтобы никто не был привлечен по итогу к ответу", – отметил адвокат.

Он не исключает, что Саакашвили могли вывезти в Польшу люди из охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"ГБР изучало эти факты в рамках своей подследственности и, как видите, предъявило подозрения. Сейчас все логично развивается. У ГБР достаточно оснований объективно расследовать ситуацию. Еще предстоит ответить, каким образом, на каком самолете, по чьим указаниям Саакашвили доставили в Польшу. Кто это делал, кто оплатил? Действительно ли это были пограничники? Есть версия, что в действительности это были переодетые люди из охраны президента. Мы ждем ответов на эти вопросы. И я думаю, Саакашвили будет удовлетворен, только когда мы услышим четкие ответы на свои вопросы, а виновные и причастные лица, которые курировали и координировали эти дела, понесут наказание и будут отстранены от занимаемых должностей", – подчеркнул Чернолуцкий.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.

После выборов президента Украины, 22 мая 2019 года, адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что политик передал в Администрацию Президента обращение, в котором попросил президента Владимира Зеленского вернуть ему гражданство Украины.

28 мая Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

Теги: Украина, Польша, Михаил Саакашвили, Руслан Чернолуцкий, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS