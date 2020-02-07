ГБР сообщило о подозрении экс-пограничникам, вывозившим Саакашвили в Польшу

Госбюро расследований установило, что задержание и выдворение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины в Польшу в 2018 году было незаконным.

Экс-пограничникам, которые выдворили Саакашвили в Польшу, грозит до восьми лет тюрьмы Фото: EPA

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что бывшие руководители департамента оперативной деятельности администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела администрации Государственной пограничной службы Украины организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018-го", – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.

После выборов президента Украины, 22 мая 2019 года, адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что политик передал в Администрацию Президента обращение, в котором попросил президента Владимира Зеленского вернуть ему гражданство Украины.

28 мая Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.