Верховный Суд разрешил УПЦ Московского патриархата пока оставить свое название

Верховный Суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу Министерства культуры и оставил в силе решение Окружного админсуда Киева от 22 апреля, который приостановил приказ Минкульта о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Верховный Суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата до решения спора по существу сохранить свое название. Об этом говорится в постановлении суда от 11 декабря.

Высшая судебная инстанция Украины оставила без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины на решение Окружного административного суда Киева о приостановке переименования УПЦ МП.

В жалобе Минкульт просил суд обязать УПЦ МП впредь указывать свою принадлежность к Русской православной церкви.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в Единый государственный реестр о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу", – говорится в решении суда.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, который, в частности, предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. Так, УПЦ МП должна отразить свою принадлежность к Русской православной церкви. Закон вступил в силу 26 декабря.

26 января 2019 года "Урядовий кур'єр" опубликовал перечень православных церквей, которые следует переименовать согласно требованиям нового закона. В список вошли подразделения УПЦ МП, Русской истинно-православной церкви, Русской старообрядческой церкви, Русской древлеправославной церкви и Русской православной старообрядческой церкви. Изменения церкви должны были внести в течение трех месяцев.

22 марта стало известно, что Киевская митрополия УПЦ МП обратилась в Окружной административный суд Киева с иском против Министерства культуры Украины, требуя отменить приказ об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

22 апреля пресс-служба Окружного суда сообщила, что заявление об обеспечении иска УПЦ МП удовлетворено, и подчеркнула, что принятие таких мер не имеет фактического влияния на решение спора.

Минкульт подавал апелляцию на определение об обеспечении иска, но суд ее отклонил, сообщали в УПЦ МП. В ответ на это Министерство культуры Украины обратилось в Верховный Суд с кассационной жалобой.