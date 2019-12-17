Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Верховный Суд разрешил УПЦ Московского патриархата пока оставить свое название

Верховный Суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу Министерства культуры и оставил в силе решение Окружного админсуда Киева от 22 апреля, который приостановил приказ Минкульта о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд вынес постановление 11 декабря
Суд вынес постановление 11 декабря
Фото: pixabay.com

Верховный Суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата до решения спора по существу сохранить свое название. Об этом говорится в постановлении суда от 11 декабря.

Высшая судебная инстанция Украины оставила без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины на решение Окружного административного суда Киева о приостановке переименования УПЦ МП.

В жалобе Минкульт просил суд обязать УПЦ МП впредь указывать свою принадлежность к Русской православной церкви. 

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в Единый государственный реестр о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу", – говорится в решении суда.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, который, в частности, предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. Так, УПЦ МП должна отразить свою принадлежность к Русской православной церкви. Закон вступил в силу 26 декабря.

26 января 2019 года "Урядовий кур'єр" опубликовал перечень православных церквей, которые следует переименовать согласно требованиям нового закона. В список вошли подразделения УПЦ МП, Русской истинно-православной церкви, Русской старообрядческой церкви, Русской древлеправославной церкви и Русской православной старообрядческой церкви. Изменения церкви должны были внести в течение трех месяцев.

22 марта стало известно, что Киевская митрополия УПЦ МП обратилась в Окружной административный суд Киева с иском против Министерства культуры Украины, требуя отменить приказ об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

22 апреля пресс-служба Окружного суда сообщила, что заявление об обеспечении иска УПЦ МП удовлетворено, и подчеркнула, что принятие таких мер не имеет фактического влияния на решение спора.

Минкульт подавал апелляцию на определение об обеспечении иска, но суд ее отклонил, сообщали в УПЦ МП. В ответ на это Министерство культуры Украины обратилось в Верховный Суд с кассационной жалобой.

Теги: УПЦ МП, церковь, Верховный Суд, Минкульт, переименование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS