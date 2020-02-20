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ПРОИСШЕСТВИЯ

В стычках в Новых Санжарах пострадали 10 человек

Правоохранители открыли два уголовных дела по факту столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли автобусы с эвакуированными из Уханя.

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По факту стычек в поселке Новые Санжары открыто два уголовных дела
По факту стычек в поселке Новые Санжары открыто два уголовных дела
Фото: npu.gov.ua

Во время прибытия эвакуированных из Уханя граждан в поселок Новые Санжары в Полтавской области произошли столкновения, в которых пострадали 10 людей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что время прибытия колонны автобусов некоторые граждане начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

По данным полиции, в результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский.

Также полиция открыла дело по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли. 

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Ранее протесты также были во Львовской и Тернопольской областях.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Теги: полиция, Полтавская область, Ухань, коронавирус, Новые Санжары
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