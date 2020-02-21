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В Киеве почтили героев Небесной сотни и зажгли лучи достоинства. Фоторепортаж

Вчера 22.28
В Киеве 20 февраля почтили память героев Небесной сотни, погибших во время Революции достоинства в 2014 году. Об этом сообщает "Радіо Свобода". В столице состоялось Шествие достоинства. Участники тех событий и активисты прошли по правительственному кварталу от Крепостного переулка через улицу Грушевского к Майдану Незалежности, а затем – к мемориалу героям Небесной сотни. Там состоялся молебен, после чего провели акцию "Ангелы памяти". Вечером в столице провели панихиду и зажгли символические лучи достоинства, пишет "Цензор.НЕТ".
Теги: Киев, Небесная сотня, Революция достоинства
 

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