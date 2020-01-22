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В Киеве почтили память первых погибших из Небесной сотни. Фоторепортаж

Сегодня 21.00
22 января в центре Киева почтили память первых погибших участников Революции достоинства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры. Участники также прошли с фотографиями погибших, флагами и транспарантами от Лядских ворот до памятного знака на улице Грушевского. Героев Небесной сотни помянули в ходе панихиды возле посвященного погибшим памятного знака. Фотографии с мероприятия опубликовало "Радіо Свобода".
Теги: Киев, Евромайдан, Небесная сотня, Революция достоинства, погибшие
 

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