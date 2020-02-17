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Евромайдан

Украинцы Вашингтона почтили память героев Небесной сотни

У мемориала Линкольна в Вашингтоне активисты – уроженцы Украины и представители украинских организаций зажигали свечи в память о погибших на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году героях Небесной сотни.

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Церемония прошла сегодня
Церемония прошла сегодня
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

Сегодня в Вашингтоне у мемориала Линкольна, где ежедневно собираются тысячи туристов, живущие в столице США украинцы почтили память героев Небесной сотни. Об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство Украины в США.

"Мероприятие открыл посол Украины в США Владимир Ельченко, обратившись ко всем присутствующим с призывом напоминать всему миру о том бесценном подвиге, который совершили герои Небесной сотни для Украины, потеряв свои жизни в борьбе за шанс на независимость, демократичность и процветание нашей страны. В течение шести лет и по сей день украинские воины продолжают дело героев Небесной сотни, пройдя путь от Революции достоинства к защите суверенитета и территориальной целостности Украины от агрессии России", – написала пресс-служба посольства.

В церемонии приняли участие представители украинских организаций Вашингтона Ukrainian National Information Service, U.S.-Ukraine Foundation, United Help Ukraine, US Ukrainian Activists.

Участники мероприятия зажигали свечи, священнослужители Украинской православной и Греко-католической церквей провели панихиду.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/2812054705504410

По данным Генпрокуратуры, в январе – феврале 2014 года в Киеве погибло 78 митингующих, более 200 человек получили огнестрельные ранения, еще около 1000 протестующих – другие телесные повреждения различной степени тяжести. 20 февраля 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко говорил, что во время трагических событий на Майдане 18–20 февраля 2014 года Украина потеряла 107 своих лучших граждан.

Погибших украинцев стали называть героями Небесной сотни.

Теги: США, Украина, Небесная сотня, Владимир Ельченко, Революция достоинства, активист, мемориал, украинцы
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