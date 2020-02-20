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В Киеве на Институтской вывесили баннер "Россия начала войну здесь"

Активисты заявили, что будут "помнить и напоминать" о Революции достоинства и продолжающейся российской агрессии против Украины.

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Баннер вывесили на аллее Героев Небесной сотни
Баннер вывесили на аллее Героев Небесной сотни
Фото: radiosvoboda.org

Над аллеей Героев Небесной сотни в Киеве 20 февраля вывесили баннер "Россия начала войну здесь". Об этом в Facebook сообщило движение "Відсіч".

"Сегодня, в шестую годовщину массовых расстрелов на Майдане, над аллеей Героев Небесной сотни активисты вывесили баннер "Россия начала войну здесь". Сейчас кое-кто хочет, чтобы украинцы забыли и о Революцию достоинства, которая в 2014 году вырвала Украину из хищных когтей Кремля, и о российской агрессии, которая с тех пор продолжается. Но мы будем об этом помнить и напоминать", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/vidsich/posts/2793242620743139

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Теги: Россия, Киев, Крым, Небесная сотня, аннексия, Революция достоинства, российская агрессия, война в Украине
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