В Киеве на Институтской вывесили баннер "Россия начала войну здесь"

Активисты заявили, что будут "помнить и напоминать" о Революции достоинства и продолжающейся российской агрессии против Украины.

Над аллеей Героев Небесной сотни в Киеве 20 февраля вывесили баннер "Россия начала войну здесь". Об этом в Facebook сообщило движение "Відсіч".

"Сегодня, в шестую годовщину массовых расстрелов на Майдане, над аллеей Героев Небесной сотни активисты вывесили баннер "Россия начала войну здесь". Сейчас кое-кто хочет, чтобы украинцы забыли и о Революцию достоинства, которая в 2014 году вырвала Украину из хищных когтей Кремля, и о российской агрессии, которая с тех пор продолжается. Но мы будем об этом помнить и напоминать", – говорится в заявлении.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.