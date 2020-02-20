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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пристайко предложил ООН ввести миротворцев на Донбасс

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, на достижение мира на Донбассе "вряд ли можно надеяться" до тех пор, пока украинско-российская граница "остается открытой дверью" для поступления оружия и военных из РФ.

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Пристайко: Международное присутствие на границе при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать ответом
Пристайко: Международное присутствие на границе при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать ответом
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 февраля предложил разместить миротворческую миссию Организации Объединенных Наций на украинско-российской границе на Донбассе. Он заявил об этом во время выступления в Генассамблее Организации Объединенных Наций, трансляцию которого вело "Крым.Реалии"

"Вряд ли можно надеяться на достижение мира, пока 400-километровая украинско-российская граница остается открытой дверью для поступления оружия, военных из Российской Федерации. Международное присутствие на границе при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать ответом", – сказал он. 

Пристайко отметил, что украинские власти надеются провести местные выборы по всей территории государства в октябре 2020 года.

"Однако без базовой безопасности и политических предпосылок у жителей Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые должны быть признаны легитимными украинским властями и международным сообществом с опорой на признанные стандарты. Именно поэтому принцип безопасности в первую очередь – это логика Минских договоренностей – стоит в самом центре процесса урегулирования. Россия должна немедленно выполнить договоренности по безопасности, что были достигнуты "Нормандской четверкой", – подчеркнул он. 

Пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое проходит 20 февраля в Нью-Йорке, посвящено ситуации на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму. Кроме Пристайко, ожидается выступление около 30 спикеров. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Теги: Россия, Украина, ООН, боевики, миротворцы, Генеральная Ассамблея ООН, Вадим Пристайко
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