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Видео: Крым. Реалии /YouTube

В Нью-Йорке проходит заседание 74-й Генассамблеи ООН по ситуации в Крыму и на Донбассе. Трансляция

20 февраля в Нью-Йорке проходит пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время дискуссии планируют обсудить ситуацию на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму. В мероприятии принимает участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Всего запланировано выступление около 30 спикеров. Ведет трансляцию "Крым.Реалии".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Крым, Украина, ООН, Нью-Йорк, Генеральная Ассамблея ООН, Вадим Пристайко
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