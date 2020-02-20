В Нью-Йорке проходит заседание 74-й Генассамблеи ООН по ситуации в Крыму и на Донбассе. Трансляция
20 февраля в Нью-Йорке проходит пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время дискуссии планируют обсудить ситуацию на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму. В мероприятии принимает участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Всего запланировано выступление около 30 спикеров. Ведет трансляцию "Крым.Реалии".
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