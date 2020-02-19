На гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году потребуется $158 млн – ООН

Организация Объединенных Наций планирует собрать в 2020 году $158 млн на предоставление помощи 2 млн жителей Донбасса, сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло.

По оценкам ООН, в гуманитарной помощи на Донбассе нуждается 3,4 млн человек Фото: OCHA Ukraine / Twitter

План гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций для Донбасса в 2019 году был значительно недофинансирован, поэтому в 2020 году ООН планирует собрать $158 млн на предоставление помощи жителям Донбасса.

Об этом заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло заявила во время заседания Совета Безопасности ООН 18 февраля, информирует пресс-служба организации.

По словам Дикарло, $158 млн будет достаточно для предоставления гуманитарной помощи 2 млн человек.

Общее количество людей на Донбассе, которые нуждаются в гуманитарной помощи, составляет 3,4 млн человек, из которых 1,1 млн – старше 60 лет, сообщали в ООН 27 января.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В феврале 2019 года ООН создала фонд гуманитарной помощи Украине и призвала доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны и ее последствий.

План гуманитарного реагирования по Украине на 2019 год требовал $162 млн. ООН удалось собрать половину суммы.