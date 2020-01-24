ООН отправила на оккупированную территорию Донбасса более 100 тонн гумпомощи

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев передало жителям оккупированных территорий Донбасса продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, а также комплекты матери и ребенка.

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев направило на оккупированные территории Донбасса 101,9 тонн гуманитарной помощи. Об этом 24 января проинформировала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Гумпомощь доставили через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на 12 грузовиках.

Жителям Донбасса направили продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, а также комплекты матери и ребенка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В ООН заявляли, что в 2019 году более 3,5 млн жителей востока Украины нуждались гуманитарной помощи.