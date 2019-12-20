ЮНИСЕФ и Международная организация по миграции направили жителям оккупированного Донбасса 21 тонну гумпомощи

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ и Международная организация по миграции направили на оккупированную территорию Донбасса 21 тонну гуманитарной помощи. Об этом 20 декабря проинформировала пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Вчера через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали четыре грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и Международной организации по миграции. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены наборы матери и ребенка, промышленные и медицинские изделия общим весом 21 тонна", – рассказали в ведомстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Согласно прогнозу ООН, более 3,5 млн жителей востока Украины будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2019 году.