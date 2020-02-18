Пристайко сказал, что напомнит ООН о необходимости введения миротворцев на Донбасс

Киев настаивает на присутствии миротворческого контингента Организации Объединенных Наций на всей территории временно оккупированного Донбасса, а не только на линии разграничения, как этого хочет Россия, подчеркнул министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко сообщил, что вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе постоянно обсуждается на переговорах в минском и нормандском форматах Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко намерен напомнить Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций о необходимости введения миротворческой миссии на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в эфире канала ICTV 17 февраля.

"Я отбываю завтра в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с генеральным секретарем [Антониу Гутерришем] и выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопросе, что мы ожидаем, насколько это возможно, такую операцию", – сказал глава МИД.

По сего словам, Украина настаивает на присутствии миротворческого контингента на всей территорию ОРДЛО, а не только на линии соприкосновения, как предлагает Россия.

"Каждый раз, когда мы говорим в формате "Нормандской четверки" или в Минске, постоянно есть этот вопрос. Из-за того, что он не был предложен в Минских договоренностях, к которым цепляются, особенно Российская Федерация: к каждой букве, к каждой запятой, – позволяет им постоянно снимать этот вопрос", – добавил Пристайко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.