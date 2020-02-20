"Коронавирус в Украине мутировал в вирус идиотизма". Соцсети обсуждают протесты из-за прибытия эвакуированных из Китая

Сегодня эвакуированных из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса украинцев и иностранцев привезли в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где они 14 дней будут находиться в обсервации. Но жители поселка Новые Санжары вышли на акцию протеста в этой связи, между правоохранителями и гражданами возникли столкновения. Такое поведение жителей Новых Санжар спровоцировало активное обсуждение в соцсетях.

Сегодня в Украину прибыли эвакуированные из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса украинцы и иностранцы. Людей привезли в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Но жители Новых Санжар протестуют против размещения в поселке эвакуированных из китайского Уханя украинцев и граждан других стран. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. К митингующим уже приехали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, нардепы и глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. После более 12 часов протестов в поселке Новые Санжары в регион вылетел премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань.

В соцсетях активно обсуждают сложившуюся ситуацию. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Про эвакуацию украинцев из Китая... Это просто позор. С самого начала эта операция имела самый главный изъян – это недоинформированость населения! На фоне молчания официальных ведомств и лиц рождалось огромное количество слухов и домыслов. И людей, которые сейчас сходят с ума, пытаясь защититься от опасности, можно понять (я их не оправдываю). Но власти сделали все, что бы эта ситуация возникла", – поделился мнением глава правления ВГО "Союз "Народна Пам'ять" Ярослав Жилкин.

"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством, и дрочите в парламенте, экспериментируете с властью и страной. А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса". Народ у нас именно такой. Самый обычный. Простой и замученный безнадегой", – написал мэр Днепра Борис Филатов.

"Самолет с украинцами из Китая – это тест под названием "Единая страна", – считает волонтер, депутат Волынского облсовета Константин Зинкевич.

"Надо эти Санжары Новые потом переименовать, чтобы этих добропорядочных граждан не унижали всю жизнь из-за происхождения. Например, в Новые Ухани", – иронизирует блогер Евгений Ихельзон.

"С прискорбием сообщаю, что коронавирус в Украине мутировал в вирус идиотизма. Новый штамм передается через интернет и телевидение. Группой риска являются люди с пониженным интеллектом и ослабленной совестью из разных регионов страны", – написал блогер Роман Шрайк.

"А знаете, почему в Канаде, Австралии, США, Японии люди спокойно встречали своих сограждан, эвакуированных из Китая? Потому что они на 100 процентов были уверены в том, что государство обеспечит и подлежащих карантинным требованиям, и окружающих – всеми необходимыми условиями и содержания, и защиты. Вот ведь в чем вопрос", – отметил главный редактор газеты "Факты" Александр Швец.

"И вот сегодня Зеленский понял, что у него не только нет канала вещания на оккупированные территории. Но и на неоккупированные", – написал украинский телеведущий Роман Винтонив, известный под творческим псевдонимом Майкл Щур.

"Мне так стыдно, что пятно позора упало на родную Полтавщину. Я свою землю по-детски люблю... Здесь же такие Энеи и Наталки-Полтавки элитные живут... А Новые Санжары показали все с точностью до наоборот. Да, государство не объяснило,народу, что на борту из Китая прилетели здоровые люди, наши люди, прилетели домой, а не в гости. Но мозг должен быть на месте и анализировать надо самостоятельно, прежде чем шины перед автобусом бросать и грудью встать на защиту чистоты окружающей среды. Не исключено, что среди протестующих есть носители туберкулеза, который у нас бурлит тихо и незаметно, или простого гриппа, от которого в Украине умирают стабильно и регулярно десятками-сотнями. Зато телекартинка для врагов Украины обеспечена на 200%. Стыд. Позор. Полтавщина сразу потеряла звание духовной столицы", – отметил журналист Константин Грубич.

"Хроники короновирусного безумия: власть столкнулась со своими избирателями", – рассуждает журналист Роман Цимбалюк.

"Автобус с эвакуированными из Уханя украинцами забросали камнями протестующие, говорит Oleksandr Makhov. Разбили окно, однако все целы --- автобус продрался мимо толпы и движется в санаторий. Это протест против здравого смысла. Протест против человечности. Против самих себя. Стыдно", – отметила журналист Анна Миронюк.

"Словосочетание дня – "новосанжарский стыд". Когда делают одни, а стыдно другим", – заключил журналист Евгений Спирин.

"Словарь недели. Новосанжарить – бояться, выступать против того, чего не понимаешь. Слуганародить – провалить коммуникацию. Коронавирусить – нагнетать панику. Цеголить – верить в глобальные заговоры с целью отвлечения внимания целых народов от важных проблем", – добавил Спирин.

"Наверное, я никогда этого не пойму. Как команда власти, которая пришла из медиа, может так факапить в сфере массовых коммуникаций? "Нам не нужны посредники для общения с народом", realy? Идите и расскажите это жителям Новых Санжар, которые уже готовы поднимать коронамайдан просто из-за отсутствия знаний по теме и, как результат, первобытного страха. Месяц (месяц, сука!) власть эвакуировала наших соотечественников из Китая. Ладно, это отдельный п...здец. Но у вас был месяц, чтобы выбрать подходящее место и аккуратно подготовить информационную почву, объяснить людям, что бояться нечего, заложить знания, которые бы вытеснили из голов страшилки. Вместо этого мы вводим полицию и Нацгвардию, а местные в состоянии натурального психоза перекрывают дороги и жгут шины. И да, это не жители конкретного села ху...вые, в любой другой области было бы все то же самое. Это ху...вая коммуникация. И журналисты с блогерами, хайпующие на этой теме, – тоже очень, очень ху...вые", - поделился мнением журналист Павел Федосенко.

Журналистка Яна Мойсеенкова сравнила отношение у эвакуированным из Китая украинцам с людьми, которые были эвакуированы в 1986 году после Чернобыльской трагедии.

"Я не лечу в самолете из Китая, но я помню весну-86. Помню, что сестра маминой коллеги пришла с двумя детьми из Припяти (бежали на попутках, не дожидаясь эвакуации) и позвонила той в дверь. А та и рада была, что сестра с племянниками живы, и страшно злилась, что они вообще заявились, "принеся в дом радиацию". А потом эвакуировали киевских школьников. Через месяц. Мы ехали в поезде почти без остановок, а на тех редких платформах, где поезд останавливался на технические перерывы, местные в приоткрытые окна передавали нам еду – в основном огромные такие сельские пирожки. Вкусные и теплые. Мы с одноклассниками оказались в пионерском лагере в Луганской (тогда Ворошиловградской) области. Местным детям запрещали с нами общаться, потому что мы "зараженные и скоро умрем", – вспоминает она.

По словам Мойсеенковой, "в целом мы уже не дикари, но еще и не цивилизованные люди".

"Мы – социальные гопники. Хорохоримся, но ждем подвоха и подставы. И от соседа, и от власти, которую сами на руках внесли. Нас обманывали, оскорбляли, предавали. И тот, кто обманывал, оскорблял, предавал, не нес никакого наказания. Так мы потеряли уверенность, а за ней и уважение к себе. Мы – гопники и можем нападать на слабого. Но всегда среди нас были Люди. И было их все-таки много. И они не торговали своими душами ни с холодильником, ни с телевизором. И детей своих они воспитывали Людьми и тогда, и сейчас. На таких все еще держится Земля, не давая потерять веру, надежду и, уж простите, любовь и к согражданам, и к стране", – подытожила она.

Руководитель ЛГБТ-организации украинцев в США Proud Ukraine Богдан Глоба в качестве комментария разместил ироническую иллюстрацию.