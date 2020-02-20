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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинским военным передали тело бойца, погибшего на Донбассе 18 февраля

Кроме тела гранатометчика Максима Хитайлова, погибшего на Донбассе 18 февраля, украинским военным удалось вернуть останки еще одного пока неустановленного бойца Вооруженных Сил, который погиб в 2014 году, защищая суверенитет и территориальную целостность государства. Об этом проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

Погибшему Хитайлову было 22 года
Погибшему Хитайлову было 22 года
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

20 февраля украинским военным передали тело гранатометчика 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи хутора Вольного два дня назад.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил проинформировал в Facebook. 

"Состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб в бою 18 февраля. Кроме того, украинской стороне удалось получить останки еще одного временно неустановленного украинского военного, погибшего еще в 2014 году во время выполнения боевых задач, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказано в релизе. 

В штабе не называли имени Хитайлова, однако 18 февраля не сообщалось о гибели других украинских военных. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/794753667683918

Возвращение его тела и останков неизвестного военнослужащего является результатом "активного диалога сторон" в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и "возобновления переговорного процесса в части поиска пропавших без вести", заявил представитель Украины в ТКГ Геннадий Кузнецов в комментарии "Интерфакс-Украина".

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, четверо ранены, двое контужены. Убитый – Максим Хитайлов. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на Совбезе ООН, что украинца убила российская пуля

Родные погибшего Хитайлова узнали о его смерти из СМИ и соцсетей, сообщила представитель организации "Повернись живим" Ольга Омельянчук. 

Теги: военные, боевики, Золотое, украинский военный, погибшие
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