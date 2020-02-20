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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Члены оборонного комитета не удовлетворены докладом Генштаба о бое в Золотом – глава комитета Завитневич

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки планирует 21 февраля провести дополнительное заседание, во время которого заслушает представителей Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно эскалации конфликта на Донбассе после боя в Луганской области 18 февраля. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

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Завитневич сказал, что новое заседание тоже может быть закрытым
Завитневич сказал, что новое заседание тоже может быть закрытым
Фото: Олександр Завітневич / Facebook

Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что комитет планирует 21 февраля провести дополнительное заседание, в ходе которого заслушает представителей Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно эскалации конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил журналистам после заседания комитета, пишет "Укринформ".

"У нас был закрытый комитет. Мы заслушали информацию, но в пятницу будет еще один комитет, на который будем приглашать представителей Генерального штаба", – отметил Завитневич.

Он сказал, что представителей Генштаба заслушивали на комитете, однако их ответы нардепов не удовлетворили.

"Если будут военнослужащие, которые скажут, что владеют полной информацией, [следующее заседание комитета] снова будет закрытым для прессы", – добавил нардеп.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил также в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и хутора Вольный Луганской области.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, четверо ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил Хомчак.

Украинские военные временно оставили один опорный пункт, но при этом удержали позиции, утверждает министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами". Он также считает сегодняшние события "провокацией".

Теги: Верховная Рада, Луганская область, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, народные депутаты, Золотое, комитет, война на Донбассе, Александр Завитневич
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