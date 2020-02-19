Атака оккупантов на Донбассе. Тело погибшего бойца завтра вернут на подконтрольную Украине территорию

Процедура передачи тела убитого украинского бойца Максима Хитайлова на украинскую территорию продолжается, сообщил пресс-офицер штаба операции Объединенных сил Сергей Кузьменко.

Тело украинца Хитайлова вернут в Украину на днях Фото: Olga Omelyanchuk / Facebook

Тело украинского гранатометчика Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи хутора Вольного 18 февраля, планируют доставить на подконтрольную Украине территорию 20 февраля. Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал пресс-офицер штаба операции Объединенных сил Сергей Кузьменко.

"Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация будет безопасной (не будет обстрелов или других провокаций), то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра", – сообщил Кузьменко.

Он также добавил, что к подготовке возвращения тела привлечена миссия Совместного центра контроля и координации.