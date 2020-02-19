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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Атака оккупантов на Донбассе. Тело погибшего бойца завтра вернут на подконтрольную Украине территорию

Процедура передачи тела убитого украинского бойца Максима Хитайлова на украинскую территорию продолжается, сообщил пресс-офицер штаба операции Объединенных сил Сергей Кузьменко.

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Тело украинца Хитайлова вернут в Украину на днях
Тело украинца Хитайлова вернут в Украину на днях
Фото: Olga Omelyanchuk / Facebook

Тело украинского гранатометчика Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи хутора Вольного 18 февраля, планируют доставить на подконтрольную Украине территорию 20 февраля. Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал пресс-офицер штаба операции Объединенных сил Сергей Кузьменко.

"Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация будет безопасной (не будет обстрелов или других провокаций), то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра", – сообщил Кузьменко.

Он также добавил, что к подготовке возвращения тела привлечена миссия Совместного центра контроля и координации.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, четверо ранены, двое контужены. Убитый – Максим Хитайлов.

Родные погибшего Хитайлова узнали о его смерти из СМИ и соцсетей, сообщила представитель организации "Повернись живим" Ольга Омельянчук.

Теги: Украина, смерть, украинский военный, война на Донбассе, ООС
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