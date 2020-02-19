Атака оккупантов на Донбассе. ОБСЕ зафиксировала более двух тысяч взрывов

Команда мониторинговой миссии ОБСЕ отправила беспилотник к месту атаки формирований РФ на Донбассе.

Во время обострения на Донбассе 18 февраля прозвучало более двух тысяч взрывов Фото: EPA

Во время атаки российский вооруженных формирований на Донбассе 18 февраля произошло более 2 тыс. взрывов. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В ОБСЕ отметили, что утром 18 февраля, в период с примерно 5.30 до 11.30, во время патрулирования в районе населенного пункта Золотое, а также наблюдения возле населенных пунктов Кадиевка и Попасная было зафиксировано существенный рост количества нарушений режима прекращения огня, в то числе более 2300 взрывов.

Ориентировочно в 12.00 18 февраля команда миссии ОБСЕ направила в указанный район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия.

18 февраля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины и создание незаконных вооруженных формирований.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.