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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В штабе ООС заявили, что угрозы жизни раненым в бою под Золотым бойцам нет

Все раненые и травмированные в ходе боестолкновения под Золотым Луганской области 18 февраля украинские военные получили необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизням нет, заявили в медицинской службе штаба операции Объединенных сил.

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18 февраля под Золотым произошло боестолкновение с боевиками
18 февраля под Золотым произошло боестолкновение с боевиками
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Украинские военные, которые были ранены и травмированы в ходе боя с боевиками в Луганской области 18 февраля, получили медицинскую помощь и готовятся к эвакуации в военно-медицинскую клинику. Об этом заявил начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко в видеокомментарии на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"Всем раненым на месте происшествия была оказана соответствующая медицинская помощь, все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации в военный мобильный госпиталь. В настоящее время они после дообследования получили соответствующую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению. Угрозы жизни нашим раненым нет", – говорится в видеосообщении, опубликованном на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/190180478961664/

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил также в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и хутора Вольный Луганской области.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, четверо ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил Хомчак.

СМИ писали об утрате двух украинских опорных пунктов, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами". Он также считает сегодняшние события "провокацией".

Теги: Донбасс, боевики, раненые, Золотое, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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